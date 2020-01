Lions Bisceglie, il 2020 parte con una vittoria convincente sulla Stella Azzurra Roma

I Lions Bisceglie cominciano nel migliore dei modi il 2020 superando al PalaDolmen la Stella Azzurra Roma in occasione della quindicesima giornata del campionato di Serie B, girone D, di basket.

Partono meglio gli ospiti, scattati dai blocchi con uno 0-4 che rappresenta però l’unico vantaggio di tutto il match. I Lions prendono le redini dell’incontro toccando il +10 dopo otto minuti (26-16). Una tripla di capitan Chiriatti vale il +12 (49-37) a due minuti dall’intervallo lungo.

Filiberto Dri firma il massimo vantaggio (58-45) nel terzo periodo, ma gli ospiti hanno il merito di ricucire il gap con un break di 8-0. Roma rimonta silo al -3 (71-68) ad inizio dell’ultimo quarto, senza però mai riuscire a completare la rimonta. Uno spunto di Chiriatti crea di nuovo un solco (81-72), comunque insufficiente a tenere i nerazzurri al riparo da brutte sorprese. La Stella Azzurra fallisce il tiro del potenziale -2 sull’83-79 e Bisceglie, con le triple di Drigo e Dri, chiude la pratica incamerando due punti meritati. Quarto posto in classifica per gli uomini di Gigi Marinelli, a quota 20 punti in compagnia di Nardò.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA

LIONS BISCEGLIE-STELLA AZZURRA ROMA 91-80

Lions Bisceglie: Rossi 4, Cantagalli 17, Chiriatti 9, Drigo 9, Marini 27, Dri 19, Maresca 2, Zugno 2, N.e.: Mezzina. Allenatore: Gigi Marinelli.



Stella Azzurra Roma: Rupil 23, Visintin 24, Reale 11, Ghirlanda 13, Ndzie 6, Adeola 3, Bocevski, Francioni. N.e: Rapini, Camponeschi, Gianni, Coviello. Allenatore: Massimo Prosperi.

Arbitri: Edoardo Ugolini di Forlì, Elia Scaramellini di Colli al Metauro (Pesaro-Urbino).

Parziali: 29-22, 53-43, 71-65.

Note: nessun uscito per cinque falli. Tiri da due: Lions Bisceglie 21/39, Stella Azzurra Roma 24/42. Tiri da tre: Lions Bisceglie 12/32, Stella Azzurra Roma 7/20. Tiri liberi: Lions Bisceglie 13/13, Stella Azzurra Roma 11/17. Rimbalzi: Lions Bisceglie 38, Stella Azzurra Roma 32. Assists: Lions Bisceglie 22, Stella Azzurra Roma 9.