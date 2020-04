Lions Bisceglie, Federazione dichiara concluso il campionato di Serie B

La stagione agonistica dei Lions Basket Bisceglie si può ritenere ufficialmente conclusa. A renderlo noto è la Lega Nazionale Pallacanestro che sul portale ufficiale dichiara di aver, “appena ricevuto dal presidente FIP, Giovanni Petrucci, comunicazione ufficiale circa la conclusione della stagione di Serie B 2019-2020”.

“A seguito di quanto richiesto dalla Presidenza LNP in data 23 marzo”, continua la nota, “e sentito il parere del coordinatore del Settore Agonistico FIP, Marcello Crosara, è stato deciso di adottare il provvedimento che dichiara conclusa la stagione sportiva 2019/2020. A breve, in ottemperanza a quanto richiesto dalla FIP prenderà via il tavolo di lavoro con i rappresentanti di Lega Nazionale Pallacanestro relativo alle proposte di organizzazione e gestione del Campionato di Serie B 2020/2021”.