Lions Bisceglie espugna Sant’Antimo all’ultimo respiro

Vittoria all’ultimo sospiro per i Lions Bisceglie che la spuntano 69-70 in casa di Sant’Antimo in occasione sedicesima giornata del campionato di Serie B, girone D, di basket.

Gara avvincente, con Bisceglie che parte forte con uno 0-8 marchiato dalla tripla di Filiberto Dri e dalla schiacciata di Mathias Drigo. Un altro canestro dalla lunga distanza, siglato da Edoardo Maresca, unito ad un acuto di Marco Rossi hanno prodotto il +10 Lions (5-15), massimo scarto di tutto il confronto. Sant’Antimo ha mantenuto i nervi saldi e alzato i giri in difesa, riuscendo anche a fare contropiede: Luogo e Milosevic, in uscita dalla panchina, hanno portato energia alla formazione di Patrizio, che ha capovolto la situazione con un parziale di 10-0 a cavallo tra la fine del primo periodo e la fase iniziale del secondo, toccando il +6 (25-19). Bisceglie rimette la testa avanti a tre minuti dall’intervallo lungo grazie a Drigo, ma lo spunto di Provenzani vale il 42-37.

Matrone, in apertura di terzo quarto, porta i suoi sul 44-37, Bisceglie risponde con otto minuti difensivi di rara intensità, lasciando appena sei punti segnati agli avversari per il 50-55. La lucidità comincia a mancare in casa biscegliese e Sant’Antimo ne approfitta tornando sotto, fino a rimettere la testa avanti (58-57) e sei minuti e mezzo dalla sirena finale. Nell’ultimo quarto le due triple consecutive di Rossi e i canestri di Maresca portano i Lions sul 62-68. Sergio e Provenzani ricuciono sino al -1 (67-68) e possesso Sant’Antimo a 9 secondi dalla fine. Nel finale Dri realizza, mentre Provenzani non risponde per la gioia dei tifosi biscegliesi.

Lions Bisceglie all’undicesima vittoria stagionale che vale il quarto posto in solitaria a quota 22 punti. Prossimo turno per i ragazzi di Marinelli quella prevista per domenica 19 gennaio al PalaDolmen contro Virtus Cassino.



SANT’ANTIMO-LIONS BISCEGLIE 69-70

Sant’Antimo: Provenzani 12, Gambarota 12, Carnovali 6, Sergio 9, Matrone 16, Luongo 7, Smorra 4, Milosevic 3. N.e.: Abete, Zollo, Quaranta, Izzo. Allenatore: Enzo Patrizio.

Lions Bisceglie: Rossi 19, Dri 9, Chiriatti 2, Drigo 16, Marini 4, Maresca 9, Cantagalli 8, Zugno 2, Mazzarese. N.e.: Mezzina. Allenatore: Gigi Marinelli.

Arbitri: Francesco Di Luzio di Cernusco sul Naviglio (Milano), Simone Guerra di Vigevano (Pavia).

Parziali: 20-19; 42-37; 50-55.

Note: uscito per cinque falli Marini. Tiri da due: Sant’Antimo 18/44, Lions Bisceglie 12/21. Tiri da tre: Sant’Antimo 3/20, Lions Bisceglie 10/38. Tiri liberi: Sant’Antimo 24/37, Lions Bisceglie 16/18. Rimbalzi: Sant’Antimo 50, Lions Bisceglie 34. Assists: Sant’Antimo 7 (Carnovali 4), Lions Bisceglie 13 (Rossi 4, Dri 4).