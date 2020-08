Lions Bisceglie, due conferme e un nuovo volto nello staff tecnico

Anche lo staff tecnico, come la rosa, comincia a prendere forma: confermato il preparatore fisico Michele Falcone e il massaggiatore Antonio Lopopolo. Cambiamento invece per quanto riguarda l’allenatore in seconda, che da quest’anno vedrà come protagonista Davide Gabriele che sostituisce l’ex Titto Carone.

Al momento quindi, non tanti cambiamenti per i Lions, che hanno voluto continuare sulla via della stabilità, con Falcone che rinnova per la settima annata di fila e Lopopolo che continua il suo sodalizio con i nerazzurri per la sedicesima volta.

Diverso discorso invece per il nuovo assistant coach (Davide Gabriele), che vanta sul suo palmarès sette titoli regionali, sei accessi a fasi interregionali e due finali nazionali in cinque anni:” È un particolare motivo di soddisfazione per me, aldilà delle frasi di circostanza, arrivare a Bisceglie ed entrare nello staff di un club storico della pallacanestro italiana» ha spiegato il vice nerazzurro. «Non vedo l’ora di poter cominciare a lavorare per ripagare la fiducia della società e di Gigi Marinelli, oltre che per sentire tutto il calore della gente. Sono a disposizione del progetto e pronto a integrarmi in una realtà importante”.