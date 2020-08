Lions Bisceglie, definita la data per la partenza della Supercoppa di Serie B

Prenderà il via l’11 ottobre, con la prima giornata del girone eliminatorio della Supercoppa di Serie B, la stagione 2020/21 dei Lions Bisceglie.

La Fip, infatti, ha reso nota la composizione dei sedici gironi eliminatori nei quali sono state divise le sessantaquattro squadre partecipanti alla manifestazione. Bisceglie inserito nel raggruppamento R assieme a Talos Ruvo, Pallacanestro Molfetta e Nardò.

Il format del torneo prevede la disputa di sole gare d’andata tra l’11 e il 25 ottobre. Al termine delle tre giornate sarà ammessa alla fase successiva la prima classificata del girone che affronterà la vincente del girone Q formato da Napoli, Salerno, Pozzuoli e Avellino. In caso di arrivo a pari punti sarà determinante il quoziente canestri. Lo spareggio tra le formazioni vincitrici dei due gironi si disputerà domenica 1 novembre in casa della squadra con il miglior quoziente canestri nei confronti della seconda classificata del proprio girone preliminare. Chi riuscirà ad aggiudicarsi lo spareggio sarà, infine, ammesso alla Final Eight del torneo in programma dal 6 all’8 novembre, la cui sede resta ancora da definire.

Il ritorno alle gare ufficiali dopo sette mesi rappresenterà un ottimo test per i Lions per riattivarsi dopo il lunghissimo stop legato alla pandemia e preparare al meglio l’inizio del campionato previsto per il weekend del 15 novembre.