Lions Bisceglie cede nel finale alla Virtus Arechi Salerno

Si interrompe contro la Virtus Arechi Salerno la striscia positiva di due vittorie dei Lions Bisceglie, sconfitti al PalaDolmen in occasione della ventesima giornata del campionato di Serie B, girone D, di basket.

I ragazzi di coach Marinelli partono staccando gli avversari di otto lunghezze (10-2); punti che verranno successivamente recuperati dagli ospiti approfittando degli spazi liberi dalla linea dei 3 punti. Il primo quarto si conclude con Salerno avanti di 5 punti. Il secondo quarto invece, vede i Lions trascinati da Mathias Drigo, portando la squadra di casa a sole tre lunghezze di svantaggio dagli avversari. Il primo tempo si conclude con il punteggio parziale di 34-37 per i salernitani che approfittano della temporanea assenza di Filiberto Dri a causa di un problema muscolare.

La terza frazione si apre con Bisceglie che adotta una tattica mentale offensiva in cui spiccano le tre triple di Gianni Cantagalli (miglior marcatore dei Lions a fine partita con 19 punti) che permettono il sorpasso dei Lions sulla Virtus Arechi che si troverà sotto di due lunghezze a fine terzo quarto (56-54). Partita decisa nell’ultimo quarto in cui Salerno grazie alla grande vena realizzativa dalla lunga distanza dei suoi, sopravanza i padroni di casa, che cercano disperatamente negli ultimi 3 minuti di gioco di arginare il divario.

Sconfitta interna per i Lions che chiudono con il risultato di 75-79 evidenziando cali in fase difensiva da migliorare. Tanti i rimbalzi offerti agli avversari, capaci di fare male dalla lunga distanza.

Prossimo impegno per Cantagalli e compagni sarà quello contro l’Olimpia Matera, squadra che occupa la terza posizione in classifica, in programma domenica 9 Febbraio al Palasassi con palla a due fissata alle ore 18.00.

CLICCA QUI PER VEDERE LA CLASSIFICA AGGIORNATA



ARTICOLO: Francesco Albrizio

LIONS BISCEGLIE-SALERNO 75-79

Lions Bisceglie: Rossi 8, Cantagalli 19, Dri 17, Drigo 12, Marini 12, Zugno 2, Mazzarese 3, Maresca 2, Chiriatti. N.e.: Annese. Allenatore: Gigi Marinelli.

Salerno: Czumbel 2, Ciribeni 15, Diomede 17, Tortù 16, Visnjic 4, Leggio 15, Cantone 10, Babacar. N.e.: Potì, Naddeo, Caiazza. Allenatore: Giovanni Benedetto.

Arbitri: Andrea Bernassola di Palestrina e Michele Biondi di Trento.

Parziali: 16-21, 34-37, 56-54.

Note: usciti per cinque falli Visnijc, Drigo. Tiri da due: Lions Bisceglie 23/49, Salerno 14/32. Tiri da tre: Lions Bisceglie 5/26, Salerno 9/26. Tiri liberi: Lions Bisceglie 14/16, Salerno 24/32. Rimbalzi: Lions Bisceglie 42, Salerno 34. Assists: Lions Bisceglie 17, Salerno 12.