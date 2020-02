Lions Bisceglie batte Scauri e torna alla vittoria / CLASSIFICA

La ventiduesima giornata del girone D del campionato serie B, vede i Lions Bisceglie superare il Basket Scauri al Paladolmen con il punteggio di 63-56, mettendo fine alla striscia negativa di due sconfitte consecutive nelle ultime tre giornate.

Prima frazione equilibrata, che termina 20-18 a favore dei padroni di casa, dopo numerose alternanze nel vantaggio. La seconda frazione si apre con i nerazzurri che allungano di sette lunghezze (28-21), in parte recuperate da Scauri negli ultimi minuti, a causa di imprecisioni difensive biscegliesi. Il primo tempo si conclude con il punteggio parziale di 29-27 in favore dei biscegliesi.

La Seconda parte di gara ha come protagonisti gli ospiti che sorpassano i padroni di casa di un punto, grazie alle caratteristiche tecniche ed alla verve dei suoi giovani giocatori. I ragazzi di coach Marinelli, nell’ ultimo quarto, prendono il largo e grazie all’esperienza di Marco Rossi e alla grande vena realizzativa di Mathias Drigo, superano l’ultima classificata con sette punti di scarto. Vittoria sofferta quella dei Lions, che hanno rischiato in diverse occasioni di perdere la contesa, a causa di cali di attenzione nella fase difensiva. Il prossimo impegno per i Lions sarà in trasferta contro la Virtus Pozzuoli il 22 febbraio con palla a due alle ore 19.00.

Articolo di: Francesco Albrizio

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA

LIONS BISCEGLIE-SCAURI 63-57

Lions Bisceglie: Rossi 8, Dri 9, Chiriatti 3, Drigo 20, Marini 8, Cantagalli 9, Maresca 5, Mazzarese 1, Zugno. N.e.: Mezzina. Allenatore: Gigi Marinelli.

Scauri: Artuso 4, Chessari 4, Murri 12, Albertini 16, Diouf 2, De Meo 9, Lucarelli 7, Datuowei 2. N.e.: Treglia, De Clemente. Allenatore: Leonardo Ortenzi.

Arbitri: Simone Settepanella di Roseto degli Abruzzi (Teramo) e Umberto Giambuzzi di Ortona (Chieti).

Parziali: 20-18; 29-27; 46-47.

Note: nessun uscito per cinque falli. Tiri da due: Lions Bisceglie 13/29, Scauri 17/41. Tiri da tre: Lions Bisceglie 6/22, Scauri 4/18. Tiri liberi: Lions Bisceglie 19/25, Scauri 10/12. Rimbalzi: Lions Bisceglie 37, Scauri 37. Assists: Lions Bisceglie 12, Scauri 10.