Lions Bisceglie attende Scauri per ritrovare la vittoria

Il programma della ventiduesima giornata del girone D del campionato di serie B di pallacanestro, propone la sfida tra Lions Bisceglie e Silva Group Basket Scauri, sul parquet del Paladolmen di Bisceglie.

Partita sulla carta complicata, nonostante il grande divario in classifica tra le due squadre. I nerazzurri, reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro giornate, hanno il compito di cambiare passo per tenere saldo il quarto posto generale. Cantagalli e compagni, che hanno dalla loro parte il miglior attacco del girone, per poter portare a casa la contesa, dovranno anche dimostrare una grande maturità dal punto di vista difensivo.

L’ ultima in classifica, ritornata alla vittoria nell’ ultima giornata contro Nardò e in lotta salvezza, ha a disposizione una formazione dall’ età media piuttosto bassa, che cercherà di trarre beneficio dei punti deboli del quintetto biscegliese.

L’ incontro tra Lions Bisceglie e Basket Scauri, che andrà in scena domenica 16 febbraio alle ore 18.00, verrà diretto da Simone Settepanella di Roseto degli Abruzzi (Teramo) e Umberto Giambuzzi di Ortona (Chieti).

