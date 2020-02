Lions Bisceglie, a Matera secondo stop consecutivo / CLASSIFICA

Ottava sconfitta stagionale per i Lions Bisceglie, al secondo stop consecutivo, questa volta sul campo dell’Olimpia Matera (93-81) in occasione della ventunesima giornata del campionato di Serie B, girone D, di basket.

Una migliore propensione offensiva da parte dei lucani, il fattore determinate per la sconfitta biscegliese. Il computo dei punti rimane in favore dei Lions, ma per farlo fruttare bisognerà recuperare le sei lunghezze di distacco dal terzo posto, impresa non semplice a nove giornate dal termine della stagione regolare. Avvio di gara con Matera che parte come un diesel innescando il break di 9-2, allungando il vantaggio sino al +12 (23-11) grazie a Gints Antrops e Marcelo Dip, con Bisceglie incapace di recuperare lo strappo. Lions che hanno provato a riaprire la contessa, ma il 2/11 dalla distanza di Cantagalli e compagni sintetizza al meglio l’andamento della gara che in avvio dell’ultimo quarto vede Matera condurre 73-54. Da registrare la fase difensiva biscegliese con i 93 punti subiti che vanificano quanto di buono, complessivamente, è stato fatto in attacco.

Lions Bisceglie che torneranno in campo domenica 16 febbraio ospitando al PalaDolmen la Silva Group Basket Scauri, ultima in classifica con 6 punti.

MATERA-LIONS BISCEGLIE 93-81

Olimpia Matera: Panzini 32, Smorto 12, Staffieri, Antrops 19, Dip 18, Buono 2, Battaglia 11, Mancini. N.e.: Antonaci, Lopane, Centoducati. Allenatore: Agostino Origlio.

Lions Bisceglie: Rossi 21, Cantagalli 5, Dri 23, Drigo 11, Marini 9, Zugno 2, Mazzarese 2, Maresca 6, Chiriatti 2. N.e.: Mezzina. Allenatore: Gigi Marinelli.

Arbitri: Luca Bartolini di Fano (Pesaro) e Nicolò Bertuccioli di Pesaro.

Parziali: 23-11; 44-33; 69-54.

Note: usciti per cinque falli Staffieri, Smorto, Buono. Tiri da due: Matera 26/37, Lions Bisceglie 26/42. Tiri da tre: Matera 11/31, Lions Bisceglie 2/11. Tiri liberi: Matera 9/13, Lions Bisceglie 23/31. Rimbalzi: Matera 36, Lions Bisceglie 28. Assists: Matera 16, Lions Bisceglie 8.