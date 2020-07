Lions basket, Leonardo Marini approda ai Tigers Cesena

In pieno mercato cestisitco estivo, una vecchia conoscenza dei Lions Bisceglie decide di trasferirsi in un’altra squadra; questa volta si tratta di Leonardo Marini ai Tigers Cesena.

Il giocatore classe 1995 porterà tanta esperienza alla sua nuova squadra, dopo diverse stagioni in serie A2 in forza a Rieti, Recanati, Siena, Trieste e una precedente esperienza in serie B, vestendo la maglia del Corato. Marini è un centro di sicura prospettiva che conferirà atletismo e tenacia al reparto lunghi bianconero di coach Di Lorenzo e che, nonostante la giovane età, ha comunque già maturato esperienza al piano di sopra e deve mettere minuti importanti nelle gambe per poter compiere il salto di qualità. Comincia dunque a prendere forma il quintetto cesenate, con l’asse play-pivot Battisti-Marini e la grinta e l’esperienza di Dagnello fra gli esterni.

L’ex Lions, è entusiasta di intraprendere questa nuova avventura con queste parole:” “Sono veramente contento di aver firmato a Cesena. Dopo questi mesi di stop mi stanno mancando il parquet e il rumore della palla. Ho una gran voglia di tornare al lavoro e di fare bene con la maglia dei Tigers Cesena”.