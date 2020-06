Lions Basket, Filiberto Dri non indosserà più la casacca nerazzurra

Dopo la conclusione anticipata del campionato nazionale di Serie B di pallacanestro, si apre il mercato cestistico estivo con i suoi primi trasferimenti.

In casa Lions il primo giocatore a fare le valigie è Filiberto Dri; guardia-ala che dopo due annate positive in forza ai nerazzurri (con 13.48 punti di media), vestirà dalla prossima stagione la casacca della Partenope Sant’Antimo, squadra da pochi anni approdata in serie B.

Al trentenne friulano, nonostante i numerosi cambi di squadra nella sua carriera, non manca l’entusiasmo per l’inizio di questa nuova avventura: “Vogliosissimo di ricominciare. C’è tanta voglia di ripartire dopo che a marzo siamo stati fermati tutti nel momento più bello, quello per cui si lavora tutta la stagione. Ho trovato in Sant’Antimo una società organizzata e ambiziosa, questo ovviamente rappresenta una motivazione supplementare per me: non mi spaventano le aspettative, chiaro che non saremo più la matricola arrembante dello scorso anno ma una squadra che molti aspetteranno al varco”, conclude Filiberto. “Questo per quanto mi riguarda aumenta il divertimento”.