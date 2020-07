Lions basket, coach Marinelli rinnova per la prossima stagione

Nel mercato cestistico biscegliese dopo diverso tempo, arriva la conferma: coach Gigi Marinelli, siederà sulla panchina dei Lions Bisceglie anche per la stagione 2020-2021.

Gigi Marinelli sarà al timone della squadra biscegliese per la terza stagione consecutiva, dopo aver conquistato il quinto posto nell’annata 2018-2019 e migliorando nella stagione successiva, con un meritato quarto posto. In occasione del prolungamento del contratto, l’allenatore di Torremaggiore si è espresso anche sulla recente stagione, conclusa causa pandemia: “Non nascondo un pizzico di rammarico e soprattutto curiosità per quello che avremmo potuto esprimere nei playoff se l’annata fosse proseguita, considerato che eravamo tra le migliori squadre di tutta la serie B in attacco”.

Si respira grande entusiasmo in casa dei nerazzurri, soprattutto da parte del ds Di Nardo: “L’obiettivo è dare continuità, conservare la permanenza in categoria e puntare a un posto nei playoff”. Il direttore sportivo biscegliese però non nasconde le difficoltà che i nerazzurri stanno vivendo, con una rosa completamente rivoluzionata dopo le partenze di Dri, Drigo e Marini. Da tenere sotto controllo anche l’aspetto economico, soprattutto in ottica mercato e della prossima stagione: ”La crisi economica a seguito dell’emergenza Coronavirus comporterà la definizione di un budget ridotto per l’allestimento della squadra”, conclude.