Lions a Nardò alla ricerca del riscatto

Riprendere il cammino in campionato dopo l’inopinato stop contro il fanalino di coda Cassino.

Scenderanno in campo con questo obiettivo i Lions Bisceglie, ospiti domenica 26 gennaio del Nardò nella gara in programma per il diciottesimo turno del campionato di serie B, girone D, di basket (palla a due ore 18).

Tra biscegliesi e salentini ci sono due punti di distacco, con i nerazzurri a +2 rispetto alla compagine neretina (qui la classifica).

Entrambe le sfidanti hanno incamerato una battuta d’arresto nello scorso turno, per cui i punti in palio nella gara saranno linfa vitale per il pronto riscatto.

I Lions, in particolare, proveranno a riscattare lo stop nel match d’andata, oltre che l’inaspettato kappaò contro Cassino che ha interrotto a sei la striscia di vittorie consecutive, provando a proteggere il quarto posto in graduatoria.

Il match tra Nardò e Lions sarà diretto da Matteo Spinelli e Stefano Barilani di Roma.