L’Inno di Mameli dal balcone o dalla finestra, oggi il flash mob per sentirsi uniti anche se distanti

“Alle 18 in punto tutti gli abitanti d’Italia prenderanno il loro strumento e si metteranno a suonare dalla loro finestra… il nostro Paese diventerà così per quei pochi minuti un gigantesco concerto gratuito! Diffondete il più possibile a tutti gli italiani che conoscete per farsi sentire”, questo il messaggio che in queste ultime ore sta circolando di chat in chat e sui canali social con un’unica finalità: dar vita a un flash mob musicale per farsi sentire e sentirsi, uniti anche ora che si è tutti a distanza.



Sarà infatti l’Inno di Mameli la canzone che tutti sono chiamati a cantare oggi pomeriggio sul balcone o dalla finestra.

L’appuntamento, pertanto, è alle 18, dal balcone o dalla finestra ciascuno, munito di strumento o della sola voce, può intonare, sommessamente o a squarciagola l’inno che unisce gli abitanti del Belpaese per sentirsi uniti anche se distanti.