Linea urbana di Bisceglie inserita nell’app Moovit

C’è anche la linea urbana di Bisceglie, da oggi assieme a quelle di Andria e Barletta, tra quelle inserite nell’app Moovit che conta 800 milioni di utenti, 45 lingue disponibili e oltre 3200 aree metropolitane nel mondo.

Sono 120 le fermate e 24 le linee urbane che sono state mappate e inserite in Moovit da cittadini volontari membri della Mooviter Community. Le linee urbane di Andria, Barletta e Bisceglie si uniscono alle reti extraurbane e ferroviarie già completamente mappate all’interno di Moovit.

Moovit indica il percorso più intelligente e conveniente con i mezzi pubblici. E se si entra in un’area specifica servita da servizi in condivisione – come ad esempio scooter sharing o bike sharing – o da taxi free now l’integrazione è totale: oltre al trasporto pubblico, Moovit ti indica piccoli tragitti da compiere con servizi alternativi.

Moovit (www.moovit.com) fa parte della famiglia Intel ed è l’azienda leader per le soluzioni Mobility as a Service (MaaS) e azienda sviluppatrice dell’app per la mobilità urbana più utilizzata in Italia e nel mondo. Per le città, le amministrazioni locali e le aziende di trasporto, Moovit oggi offre la piattaforma MaaS utile ad analizzare, pianificare e migliorare l’efficienza del servizio. Le più grandi aziende tecnologiche al mondo, come Microsoft e Uber, oggi si affidano a Moovit per offrire soluzioni di mobilità.

“Rendere più semplice la vita a chi utilizza il trasporto pubblico, questa è la missione di Moovit dal 2012” commenta Samuel Sed Piazza, responsabile italiano di Moovit “centinaia di milioni di persone già si affidano alla nostra app per i loro spostamenti quotidiani, siamo felici che da oggi anche per un cittadino di Andria, Barletta o Bisceglie ci sia questa possibilità in più per pianificare i propri spostamenti”.