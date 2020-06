“Libri nel Borgo Antico” in onda sulla Rai con uno spot

Domani mattina, sabato 20 giugno, “Libri nel Borgo Antico” sarà protagonista sulla Rai.

La manifestazione letteraria, organizzata dall’Associazione “Borgo Antico” di Bisceglie, sarà presente nello spazio televisivo dedicato ai Programmi dell’Accesso per promuovere l’attività di riqualificazione del centro storico di Bisceglie svolta in questi anni.

Alle ore 7.30 su Rai3 andrà in onda uno spot dedicato proprio a “Libri nel Borgo Antico”, che come tradizione si svolge da ormai dieci anni nell’ultimo weekend di agosto. “L’Associazione è orgogliosa di quanto fatto fino ad oggi”, si legge nella nota, “ma è determinata a rimboccarsi le maniche per il prossimo futuro con nuove e più ampie iniziative”.