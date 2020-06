“Libri nel Borgo Antico”, al via i preparativi per l’undicesima edizione / VOLONTARI e DATE

Al varo l’organizzazione dell’undicesima edizione del Festival letterario “Libri nel Borgo Antico”, che si svolgerà a Bisceglie dal 27 al 30 agosto. Già da alcuni giorni erano trapelate indiscrezioni circa l’organizzazione dell’edizione 2020 non scontata dato il periodo di emergenza sanitaria trascorso e non ancora del tutto alle spalle.

Con lo spot andato in onda su Raitre nella mattinata di sabato 20 giugno, dai profili social di alcuni organizzatori e, oggi, con la ricezione del comunicato relativo al reclutamento dei volontari, si ha dunque l’ufficialità dell’effettiva realizzazione, seppur con gli accorgimenti necessari in vigore per l’organizzazione di eventi culturali, dell’undicesima edizione.

“I volontari”, si legge nel comunicato, “potranno anche quest’anno vivere un’esperienza formativa stimolante e di crescita, tra migliaia di libri e centinaia di autori”.

Per iscriversi basta compilare, entro le ore 20 di martedì 30 giugno 2020, il form on line pubblicato sul sito della manifestazione al link http://www.librinelborgoantico.it/i-volontari/. E’ accolta la partecipazione di sole/i volontarie/i maggiorenni. “Quest’anno le volontarie e i volontari potranno anche vivere l’esperienza de “Il Borgo delle Meraviglie” che prenderà il via il 4 luglio”, spiegano dall’associazione Borgo Antico.

L’iscrizione va completata recandosi alla sede dell’Associazione Borgo Antico in via Cardinale Dell’Olio n. 66, aperta dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20.