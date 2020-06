Liberazione di due tartarughe marine nel mare di Bisceglie

Due piccole tartarughe marine della specie Caretta caretta torneranno libere nel mare di Bisceglie. Le due giovani testuggini, chiamate Cavriglia e Vergemoli, saranno liberate domani domenica 14 giugno alle ore 10.30.

Le due tartarughe erano arrivate al Centro di Recupero Tartarughe Marine WWF di Molfetta subito dopo le mareggiate di fine anno, Vergemoli, la più piccola, possiede un carapace di 13 centimetri. La liberazione si svolgerà con la collaborazione della Bisceglie approdi, della Capitaneria di porto locale e con i diportisti del circolo della vela di Bisceglie.

Le due Caretta caretta c saranno accompagnate circa 3 miglia a largo del porto di Bisceglie, dove potranno tornare a nuotare in mare.

Per l’occasione il Centro Recupero Tartarughe Marine WWF di Molfetta, in segno di gratitudine, consegnerà ai pescatori che collaborano al progetto tartarughe del WWF una pergamena e una borraccia, quest’ultima simbolo dell’azione di riduzione della plastica monouso per contrastare il grave problema dell’inquinamento da plastica che invade e inquina i nostri mari, mettendo a rischio le tante specie che li abitano.

Ricordiamo come da anni la marineria di Bisceglie è impegnata nell’azione di salvaguardia delle tartarughe marine. Ogni anno sono centinaia le tartarughe in difficoltà recuperati dai pescatori e consegnati al Centro di recupero di Molfetta.