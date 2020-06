“Lezioni di Fantastica”, Vanessa Roghi a Bisceglie per raccontare la storia di Gianni Rodari

Riprendono con un autorevole doppio appuntamento le iniziative culturali delle librerie e biblioteche biscegliesi, che solo adesso possono approfittare dell’allentamento delle norme anti-contagio e ritornare a proporre incontri con l’autore. A inaugurare la ripresa delle attività sarà ospite nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 giugno, Vanessa Roghi, autrice del libro “Lezioni di Fantastica“, dedicato all’indimenticabile Gianni Rodari.

La prima delle due presentazioni si terrà nella Biblioteca Isolachenonc’è, ubicata nell’Opera Don Uva a partire dalle 16,30. La seconda si svolgerà, alle 19,00, al Mondadori Bookstore – Vecchie Segherie Mastrototaro; moderatore sarà l’editore barese Alessandro Laterza. Oggetto dell’intervento di Vanessa Roghi sarà la figura di Gianni Rodari, il più grande autore per l’infanzia del Novecento: la ricercatrice metterà in luce il carattere innovativo delle sue storie e la profonda filosofia che si cela dietro la leggerezza della forma narrativa.

Entrambi gli incontri sono riconosciuti dal Miur come corsi d’aggiornamento per i docenti: basterà quindi iscriversi a una delle due presentazioni sulla piattaforma Sofia per vedere riconosciuti i propri crediti formativi. Le due presentazioni sono ad accesso libero, ma in ottemperanza alle norme del distanziamento sociale sarà obbligatorio prenotare il proprio posto: si potrà contattare la Biblioteca Isolachenonc’è al numero 347 490 5226, mentre si potrà prenotare il posto alle Segherie allo 080 809 1021.