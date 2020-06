“Letture di Babele”, incontri con la cultura sul caicco Yasmin Sultan

Una location d’eccezione farà da sfondo alla ripresa delle attività culturali della Bisceglie post-Covid. La libreria tranese “La Biblioteca di Babele” organizzerà infatti delle pubbliche letture a bordo dello Yasmin Sultan, caicco turco ospite del Museo Galleggiante del porto di Bisceglie. Le “Letture di Babele“, questo il nome dell’iniziativa, inizieranno ufficialmente domenica 28 giugno alle 19,30.

Ospiti della prima giornata di lettura saranno lettori madrelingua provenienti da Russia, Marocco, Turchia, Repubblica Ceca, Cina e Slovenia; coordinerà l’evento Antonio Procacci, giornalista di Telenorba. Tema centrale della serata sarà il viaggio, vissuto simbolicamente tramite le parole e inteso come scambio tra culture diverse. Un ruolo da protagonista lo avrà anche lo Yasmin Sultan, ideale punto d’incontro tra Oriente e Occidente (si tratta infatti di un caicco fabbricato in Turchia) e soprattutto tra passato e presente, in virtù della sua natura di imbarcazione storica e del ruolo di “attrazione” del Museo Galleggiante, ideato dallo skipper Mimmo Cormio.

«E’ la naturale evoluzione di un progetto nato in piena quarantena», spiega Rosangela Cito, titolare della “Biblioteca di Babele”, «e che ha riscontrato un grande successo sul web. Sotto l’hastag #leletturedibabele sono state raccolte decine di letture in lingua originale, da ogni parte del mondo. Non pensavo davvero di ottenere un simile riscontro e ne sono davvero orgogliosa. Ora però vogliamo far vivere questa esperienza anche dal vivo e non solo sul web e per questo abbiamo deciso di organizzare questo evento, con la collaborazione di Mimmo Cormio, fondatore del Museo Galleggiante, e di Antonio Procacci, giornalista di Telenorba, che condurrà la serata».

L’evento è gratuito e aperto al pubblico; in virtù delle limitazioni imposte dalle norme anti-contagio, però, l’accesso verrà garantito solo a coloro che si saranno prenotati via mail all’indirizzo labibliotecadibabele.trani@yahoo.com.