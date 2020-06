Lettore denuncia situazione di degrado in Carrara il Vuolo / FOTO

Sporcizia e disturbo delle quiete pubblica sono le note dolenti presenti in una segnalazione giunta in redazione da parte di un lettore, residente in Carrara il Vuolo nella zona nord della città.

“Gentile redazione, mi rivolgo a voi per cercare di mettere in evidenza una situazione che da tempo non riesce a trovare soluzione. Da circa un anno, ormai, in Carrara il Vuolo la situazione è diventata insostenibile per via della continua presenza notturna – ci scrive il lettore – di persone che con assoluta mancanza di rispetto verso i residenti, decide di posizionarsi nella zona citata per bivaccare fino alle prime luci del mattino. Un problema per noi residenti e per la quiete del quartiere, ma soprattutto per chi poi alle prime ore del giorno deve recarsi al lavoro non avendo avuto la possibilità di riposare in maniera adeguata”.

“Al danno c’è la beffa di ritrovarsi lungo la strada un manto di bottiglie di vetro che fanno da decoro a muretti e marciapiedi. Situazione che non ha visto nel tempo, – sostiene il lettore – gli addetti alle pulizie intervenire prontamente per provvedere alla ritiro delle bottiglie, se non un paio di volte nel giro di mesi con la situazione che il giorno dopo è la medesima. Immondizia, preservativi usati, erba cresciuta a dismisura completano poi una situazione che di decoroso ha ben poco”.

“Lo scorso 24 agosto ho segnalato attraverso l’App Municipium questa situazione, – dichiara il lettore – il giorno dopo la segnalazione risultava chiusa, ma la situazione in zona era rimasta la medesima. Mi auguro che l’amministrazione comunale possa prendere seri provvedimenti per far fronte a questa situazione, divenuta ormai insostenibile per chi come noi residenti non pretende molto, solo il rispetto delle regole”.