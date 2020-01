“L’estate di Garlasco”, Francesco Caringella presenta a Bisceglie il suo libro

Prosegue la rassegna di incontri con l’autore della libreria Prendi Luna Book & More, questa volta in collaborazione con la sezione biscegliese della Fidapa. L’attesissimo ospite di questa sera sarà il magistrato ed ex commissario di polizia Francesco Caringella, che presenterà al pubblico il suo quarto romanzo “L’estate di Garlasco“. L’autore dialogherà con la moderatrice, Maria Rosaria Basile, e i suoi lettori a partire dalle ore 19.

Ne “L’estate di Garlasco” Francesco Caringella traspone sulla carta stampata un fatto di cronaca, purtroppo, noto a tutti: l’omicidio di Chiara Poggi, ritrovata morta in circostanze misteriose nel 2007. Vestendo i panni di Francesco Attolico, un funzionario della cancelleria di Milano, l’ex magistrato ripercorre le tappe che hanno condotto all’incriminazione, all’arresto e alla condanna di Alberto Stasi. Un’indagine lunga e contorta, contrassegnata da ipotesi contraddittorie, determinate dagli errori degli inquirenti e dal progressivo emergere di nuove prove; il medium letterario permette al lettore di immergersi in pieno in un’indagine che ha tenuto a lungo col fiato sospeso un’intera nazione e che, nonostante la conclusione, presenta ancora molti lati oscuri.

«L’estate di Garlasco», si legge nella nota stampa del Prendi Luna, «racconta il difficile ma inarrestabile cammino della giustizia verso la verità, e cerca di fare luce sull’omicidio efferato e inspiegabile che ha strappato per sempre Chiara al suo futuro».