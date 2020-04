L’emergenza Covid-19 continua, cittadino incurante va in spiaggia

L’emergenza sanitaria da Covid-19 continua attarverso una lotta serrata fatta di restrizioni che con l’avvicinarsi della Pasqua diventano ancor più aspre (leggi qui). Un momento decisivo per sconfiggere il virus, anche se a qualcuno non sembra interessare.

È il caso di un uomo che questa mattina, infischiandosene dei divieti, ha pensato bene di andarsene in spiaggia nella zona di levante. L’uomo sembra non avere particolari timori di essere visto, essendosi posizionato in una zona in cui non è difficile essere scorto da coloro i quali percorrono il tratto. L’infrazione è stata segnalata al comando della Polizia Locale.

Appena ieri sera il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, aveva preannunciato la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, fuorché farmacie, parafarmacie ed edicole, nelle giornate di Pasqua e Pasquetta (leggi qui). Misure importanti che, però, senza il buon senso ed il sostegno di ogni singolo cittadini rischiano di rimanere vani.