Legambiente Bisceglie: “Caro vice sindaco, il Premio Comune Riciclone non le spettava”

“Egregio vice sindaco Sig. Angelo Consiglio,

a quasi un mese dalla sua promessa, fatta nel consiglio comunale del 20 gennaio, siamo a chiederle lumi sull’oramai famoso conteggio delle percentuali di raccolta differenziata, relativa a… settembre 2018!!! Percentuali che, le ricordiamo, le hanno consentito di ottenere l’eco-bonus regionale e il premio ‘Comuni ricicloni’ di Legambiente. Ecco, ci soffermiamo su quest’ultimo, visto che il primo è faccenda sua e dell’ISPRA”, parte così la nota di Legambiente Bisceglie, presieduta da Alessandro Di Gregorio, indirizzata al numero due di Palazzo san Domenico, Angelo Consiglio, in merito ai dati relativi alla raccolta differenziata in città.

“Ebbene, dai dati ufficiali da lei stesso forniti, conti alla mano”, evidenzia Di Gregorio, “si evincerebbe che tale premio non le spettava (lo indirizziamo a lei, perché più di ogni altro ha pubblicato selfie e articoli giornalistici a destra e manca), in quanto il conteggio finale registra addirittura un decremento rispetto all’anno precedente”.

“Ora, egregio vice sindaco Angelo Consiglio”, scrive il presidente, “tre cose:

1) posto che la raccolta stradale, dalla quale secondo lei uscirebbe una quantità tale da far lievitare i conteggi in modo quasi miracoloso, raccolta intesa come quella dei cestini, ci risulta finisca nell’indifferenziata perché non esistono impianti di separazione a valle;

2) posto che la raccolta degli ingombranti, sia pure includendo quelli abbandonati, non ci sembra che raggiunga gli stessi eclatanti risultati;

3) posto che comunque sia, quei dati vanno comunicati insieme alle percentuali del porta a porta e, appunto i dati forniti da lei stesso sono perlomeno sconfortanti;

Ci dica: quanto durerà questo gioco delle tre carte?”.

“Noi siamo poco avvezzi ai ‘giochi di carte’, intesi anche come quelli delle documentazioni che ballano (e troppo). E quindi, stufi di questa avvilente storia le chiediamo: potrebbe restituirci cortesemente il premio che, secondo lei è ‘un pezzo di carta’? Stia tranquillo, ricicleremo tutta la carta e le parti utilizzabili, magari contribuendo ad… innalzare la percentuale di differenziabile e di ottenere un meritato premio! Ma sarà purtroppo a venire, perché a conti fatti, persino il 2019 ha registrato indici preoccupanti”, sottolinea Di Gregorio, “Ci scriva una mail, lei che è tanto bravo a farle, comunicandoci le modalità per il ritiro del premio, manderemo personalmente qualcuno a prenderlo. In attesa di una sua, porgiamo cordialità”.