Lega Salvini Premier Bisceglie scende in piazza, stop su tre tematiche

Domani, sabato 4 luglio, la Lega Salvini Premier di Bisceglie, così come in molte piazze della provincia di Barletta-Andria-Trani, scenderà in piazza per la campagna tesseramento ed una raccolta firme con tre temi da affrontare.

L’apposito gazebo raccoglierà adesioni per chiedere lo stop delle cartelle di Equitalia, alla sanatoria dei clandestini ed ai vitalizi.

Il gruppo cittadino della Lega sarà presente in piazza Regina Margherita di Savoia al mattino dalle ore 9 alle 13, ed il pomeriggio dalle ore 17 alle 20.