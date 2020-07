Lega Navale e Ant Bisceglie insieme per la solidarietà: “Un aiuto per chi ne ha bisogno”

Un torneo di burraco di beneficenza quello organizzato per domenica 12 luglio dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Bisceglie e dall’Ant cittadina. Dalle 18, nella sede sociale della Lega Navale si terrà “Un gioco per Te. Un aiuto per chi ne ha bisogno”, evento solidale per raccogliere fondi per la sezione locale dell’Ant.

A darne notizia i due presidenti, Luigi Cassanelli (Lega Navale) e Franca Maria Salerno (Ant).

Per informazioni: 0803957895 (Lega Navale) – 0803951472 (Ant).