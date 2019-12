Le Sorelle Lestrano stasera in concerto cantando le canzoni di Natale

Le Sorelle Lestrano tornano in scena e lo fanno in grande stile con un concerto previsto per stasera, 17 dicembre con sipario previsto alle ore 21:15 al Teatro Politeama.

Dopo gli spettacoli della scorsa primavera al Teatro Garibaldi che hanno registrato un grande successo, le Sorelle Lestrano, alias: Michele Camero, Mauro Pedone e Giuliano Porcelli si rimettono nuovamente in gioco per una serata all’insegna della buona musica, dei sorrisi e della solidarietà. Ad supportare i tre protagonisti della serata ci sarà l’orchestra “Fa Mi Fa Re”. Il concerto, in due tempi, sarà diretto da Domenico De Musso con la regia di Michele Camero.

“Siamo tre professionisti nei rispettivi ambiti lavorativi”, dichiara Mauro Pedone, “ma la voglia di metterci in gioco, di uscire dagli schemi e farlo per allietare gli spettatori divertendoci è un qualcosa che ci piace. Riuscire inoltre a portare fondi per dare una a mano a progetti meritevoli ci rende ancor più orgogliosi”, conclude Pedone.

Il ricavato del concerto sarà destinato ai giovani dell’orchestra “Fa Mi Fa Re” ed al progetto internazionale “End Polio Now” a cura del Rotary Club Bisceglie.