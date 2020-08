Le installazioni di Massimo Nardi arrivano alla darsena di Bisceglie

Nuovo appuntamento con l’arte all’interno del Festival MACboat 2020, ideato e promosso da Bisceglie Approdi con il patrocinio del Comune di Bisceglie e con la collaborazione delle Accademie delle Belle Arti di Bari e Foggia.

Oggi, 20 agosto, a partire dalle ore 20 in darsena di nord ovest, la collezione del “museo a cielo aperto” del porto turistico fortemente voluta dalla curatrice Federica Claudia Soldani sarà arricchita da due installazioni di Massimo Nardi riconducibili sotto il titolo “Mutamenti”, forma d’arte che Nardi promuove con successo dal 2000 in progetti legati al riciclo.

Le opere di Nardi contengono messaggi con riferimenti perlopiù forti ed espliciti alla situazione critica ambientale, incrementata in questo periodo dalla pandemia che incombe su tutto il nostro pianeta, senza disdegnare altre problematiche di stretta attualità come l’immigrazione. Contestualmente l’artista barese si esibirà in una performance di bodypainting con la modella Simon Bionda.