Le Bees Rugby Bisceglie trionfano nell’ottava tappa di Coppa Italia femminile

Seconda vittoria consecutiva per la Bees Rugby Bisceglie, in occasione dell’ottava tappa di coppa Italia, disputatasi sul campo di Giovinazzo.

Cinque le squadre coinvolte nella competizione: oltre alla compagine biscegliese, presenti anche il Salento Rugby, le Bears di Capurso, il Granata di Gioia del Colle e il Bitonto Rugby, squadra organizzatrice della tappa.

La prima sfida ha come protagoniste le Bees contro il Granata. Le granatine partono con il piede giusto, segnando una meta nel primo minuto. Bisceglie segna con Rigante, ma il punteggio è nuovamente in favore del Granata, che chiude il primo tempo 12-7 grazie alla seconda meta. Ripresa che vede le queens mettere il sigillo sulla partita, passando con il punteggio di 12-19, grazie a Sahbani e Giangregorio.

Partita successiva che ha come avversario Bitonto che concede poche opportunità offensive alle sfidanti biscegliesi, che riescono comunque a portare a termine una meta con Di Bitetto, che chiude il match 7-0. Nella terza partita di tappa contro le Bears di Capurso, è decisiva la Sahbani, che segna due volte, contro l’unica meta delle Bears. Bisceglie porta a casa la vittoria con il punteggio di 14-5.

L’ ultima contesa di giornata, vede le Bees Bisceglie primeggiare contro l’ostica squadra del Salento, mettendo a segno cinque mete (due Sahbani, Rigante, Di Liddo e Giangregorio) mostrando un’ottima maturità difensiva. Risultato finale di 29-0 che vale per le biscegliesi la vittoria di tappa, davanti a Granata, Bears, Salento e Bitonto. La prossima tappa di campionato andrà in scena a Gioia del Colle il 1 Marzo.