L’azienda biscegliese Brim avvia la produzione di mascherine facciali

PUBBLIREDAZIONALE – Con parere favorevole giunto dall’Istituto Superiore di Sanità, l’azienda biscegliese Brim srl ha avviato ufficialmente la produzione di mascherine facciali ad uso medico, di tipo 2. Parte quindi la realizzazione in collaborazione con la Seamless Sport di Sergio Di Gennaro, prima azienda a sua volta ad essere partita con questo tipo di produzione, dove avverrà tutto il ciclo produttivo. Una notizia importante per il tessuto sociale della città di Bisceglie che vede nella Brim una delle sue aziende produttrici serie ed affidabili a cui fare riferimento.

Nata nel giugno del 2000 da un progetto di Eugenio Pedone e sua moglie Margherita, con il graduale inserimento nel tempo dei figli Nico e Cesare, l’azienda si occupa di produzione e commercio di abbigliamento per neonati/e dai 9 ai 30 mesi; bambini/e dai 3 ai 7 anni; ragazzi/e dagli 8 ai 16 anni e abbigliamento da donna. La produzione della Brim varia su diversi tipi di tessuto, ma con un rigoroso riferimento al “made in Italy” da offrire alla sua vasta clientela. La Brim ha creato inoltre due marchi di riferimento: “Jachiem” e “Trend 24”, oltre a fungere da serio ed affidabile server di grandi aziende presenti sul territorio italiano.

“L’iter burocratico per avere parere positivo dall’Istituto Superiore di Sanità”, dichiara Nico Pedone, “è stato lungo e tortuoso. Abbiamo cercato di capire in questo periodo legato alla pandemia come la Brim potesse rendersi utile sul territorio ed in favore della cittadinanza biscegliese. La nostra azienda fa del rapporto umano un valore importante”, continua Pedone, “a partire dai nostri dipendenti, persone instancabili e grandi lavoratori che negli anni hanno dimostrato professionalità e senso di appartenenza ad una azienda che lavorando in armonia è diventata una seconda famiglia”.

Partita la produzione, il passo successivo per la Brim sarà quello legato vendita, “Non appena saremo pronti” afferma Nico Pedone, “informeremo la cittadinanza sulle modalità di acquisto delle nostre mascherine con prezzo calmierato cosi come comunicato dal Commissario Arcuri. In un momento così difficile essere pronti a cambiare pelle”, conclude Pedone, “è stato un gesto che abbiamo ritenuto opportuno per dimostrare dal punto di vista pratico di voler dare il nostro contributo in un momento così importante”.

La Brim srl ha sede in via Carrara Finizia 43 (interno 41). Per info invia una mail a: Mail: brim.srl@libero.it