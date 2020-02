Lavori al “Ventura” Bisceglie-Sicula Leonzio si disputerà a Monopoli

Sarà lo stadio “Veneziani” di Monopoli la sede del match Bisceglie-Sicula Leonzio, in programma domenica 16 febbraio alle ore 15.00 e valevole per la ventiseiesima giornata del campionato serie C, girone C.

La scelta di giocare in un campo neutro è dovuta ad una serie di lavori necessari di manutenzione del manto erboso in corso al “Ventura” che ne impediscono l’uso.

Una gara molto importante per i nerazzurri che dovranno cercare in tutti i modi di portare a casa l’intera posta in palio per cercare di avvicinarsi alla salvezza diretta.