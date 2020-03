Lavaggio straordinario strade cittadine, Consiglio: “Rispettate calendari conferimento rifiuti”

“Nel pomeriggio di oggi sarà ripetuto, come già avvenuto nei giorni scorsi, un lavaggio straordinario delle strade comunali con l’utilizzo di prodotti disinfettanti”, con queste parole Angelo Consiglio, Assessore all’igiene urbana del Comune di Bisceglie, rende nota una delle azioni previste dall’amministrazione comunale in questo periodo contraddistinto dall’emergenza sanitaria.

“L’attività si somma alla sanificazione già svolta delle scuole, di tutti gli uffici comunali e degli impianti sportivi. Raccomandiamo a tutti”, ricorda il vice Sindaco, “di rispettare con senso di responsabilità giorni, orari e calendari del conferimento dei rifiuti, oltre alla rigida e scrupolosa osservanza di tutte le misure indicate dalle Autorità. In questo momento è importante collaborare con buon senso”, conclude Angelo Consiglio. “Ringraziamo per la disponibilità e l’impegno anche in questi giorni gli operatori dell’azienda che si occupa dell’igiene urbana”.