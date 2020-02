L’Autore-attore Enzo Vacca a Bisceglie per la presentazione di “Sorella cozza”

Un ricettario narrativo dedicato alla “principessa brutta ma buona” dei nostri mari, tra folklore, aneddoti, ricette e dialettismo: “Sorella cozza” è il titolo del libro di Enzo Vacca, che sarà presentato oggi, 21 febbraio alle ore 19.00, a Bisceglie nella libreria Prendi Luna Book & More.

L’autore-attore sarà inoltre accompagnato dal fotografo Nicola Amato, specializzato nel settore dei beni culturali, le cui foto illustrative completano il gustoso ricettario, e dal noto cabarettista Gianni Ippolito, il quale allieterà la serata con una lettura. Il tutto sarà contornato da una degustazione a tema.

“Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatte le cozze”. Scrive così, in un passo del suo libro, Enzo Vacca, “l’animattore”, come piace autodefinirsi, che ha lavorato per compagnie come il Teatrino della Colonna di Luigi Angiuli, o il Piccolo Teatro di Bari o al fianco di Mario Mancini, Antonio Salines e Vito Signorile. Con La Casa di Pulcinella l’artistaha, inoltre, girato case di cura e ospedali psichiatrici per portare un sorriso ai pazienti, prima dell’avvento della clownterapia in Italia. Vacca ha operato come animatore ed educatore con Progetto Città, oltre ad essere autore di diverse opere teatrali e aver collaborato per la Rai con numerosi spettacoli radiofonici, partecipando alla trasmissione “La Caravella” di Guglielmo Rossini e recitando nella miniserie TV del 1999 “Ama il tuo nemico” di Damiano Damiani.