L’attrice biscegliese Marilisa Protomastro da oggi al cinema con il film “Me contro Te”

Arriva oggi nei cinema italiani il film “Me contro Te”, primo lungometraggio del duo composto da Luì e Sofì, al secolo Luigi Calagna e Sofia Scalia, due degli youtuber maggiormente apprezzati e seguiti dai più piccoli. Nel film “La Vendetta del Signor S” c’è anche una biscegliese: Marilisa Protomastro, 28 anni, trasferitasi a Roma dopo la maturità per studiare recitazione e ora in sala con il suo primo ruolo cinematografico importante. “Si tratta di un ruolo molto cartoonesco”, ci spiega Marilisa. “Durante il provino, il regista Gianluca Leuzzi mi ha detto che gli ricordavo il personaggio di qualche cartone animato e forse anche per questo sono stata scelta per il film”.

Sotto il film Me contro Te batte un cuore pugliese. Eccezione fatta per i due protagonisti (siciliani, di 27 e 22 anni), gran parte della troupe proviene dalla nostra regione: oltre alla concittadina Marilisa Protomastro, anche il regista (di Ceglie Messapica), i protagonisti Antonella Carone (di Polignano) e Michele Savoia (di Fasano) e altri interpreti come Giustina Buonomo (Trani). Anche per questo motivo l’esperienza di Marilisa sul set è stata piacevole e serena: “Il gruppo era molto affiatato e lavorare con tutti questi miei conterranei è stato come essere in famiglia. Luigi e Sofia sono due persone bellissime e hanno fatto di tutto per mettere a loro agio gli attori. Dal macchinista ai truccatori, passando per il ciacchista, eravamo tutti contenti di far parte di questo progetto. E così le lunghe giornate di lavoro, che ci tenevano impegnati anche dalle 7 di mattina fino al tardo pomeriggio, sono passate velocemente e in spensieratezza”.

Marilisa fin da giovanissima aveva le idee chiare sul suo futuro. “La passione per la recitazione nasce tra i banchi di scuola media”, ci racconta. “Una mia compagna di classe un giorno mi chiese che cosa avrei voluto fare da grande e io, senza alcuna esitazione, risposi che mi sarebbe piaciuto fare l’attrice”. Dopo le prime esperienze formative a Bisceglie, prima all’Accademia Orfeo coi maestri Vito La Torre ed Elisabetta Tonon, poi in tournée con la Compagnia dei Teatranti di Lella Mastrapasqua ed Enzo Matichecchia, a 19 anni Marilisa ha deciso di trasferirsi nella capitale per iscriversi all’Accademia Internazionale di Teatro e parallelamente all’indirizzo “Arti e scienze dello spettacolo” dell’Università La Sapienza.

Dopo alcune figurazioni speciali, nel film Belli di papà di Guido Chiesa (con Diego Abatantuono e Matilde Gioli) e nella serie televisiva Braccialetti Rossi, Marilisa è stata anche protagonista del cortometraggio Alisei diretto da Vincenzo Stigliano, ospitato in diversi festival internazionali. Oltre alle esperienze televisive e cinematografiche, Marilisa si è anche dedicata intensivamente al teatro. L’attrice biscegliese tornerà già nei prossimi giorni a calcare i palcoscenici romani e sarà impegnata fino a maggio con diversi spettacoli, tra cui uno dedicato alla figura di Arlecchino che andrà in scena a La Spezia durante il periodo di carnevale. Da oggi, però, sarà possibile vederla in sala nel film Me contro Te, che ha già registrato diversi sold-out in tutta Italia. A conferma del seguito costruito dai due youtuber nel corso del tempo, raggiungendo l’impressionante quota di 4,5 milioni di iscritti al loro canale.