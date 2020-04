L’associazione Teclas promuove la “Cesta della Solidarietà”

L’emergenza sanitaria da Covid-19, dopo il prolungamento delle restrizioni sino al 3 maggio operate dal Governo (leggi qui), porterà anche i cittadini biscegliesi a restare a casa altri giorni nel rispetto del Decreto. In tale direzione le azioni di solidarietà in città non si fermano, come nel caso dell’associazione Teclas che sta collaborando con alcune attività commerciali per accogliere la “Cesta della Solidarietà”.

Teclas fa sapere che le ceste saranno presenti nelle seguenti attività commerciali:

Sanitaria KINDER SHOP – Via M.R. Imbriani, 50;

Casa del Caffè – Corso Umberto I, 18;

Salumeria SIMONE – Corso Umberto I, 24;

Macelleria&Salumeria LOPOPOLO – Via Sant’Andrea, 135.

“L’iniziativa ‘Cesta della Solidarietà’ è nata al fine di aiutare chi, purtroppo”, afferma Teclas, “versa in condizioni economiche precarie. Chi di buon cuore avrà la possibilità di donare qualcosa sarà di grande aiuto a chi oggi non ha neanche i soldi per fare un pò di spesa. Siamo tutti sulla stessa barca ed è opportuno aiutarsi, più che mai in questo momento”.

“Da qualche settimana è partito, inoltre, il progetto ‘InformaLavoro’: grazie al sostegno di professionisti della nostra città”, continua la nota, “servendoci di alcuni video che saranno periodicamente pubblicati sulla Pagina Facebook dell’Associazione T.E.C.L.A.S. https://www.facebook.com/associazioneculturaleteclas/ in cui cercheremo di collegare la cittadinanza al mondo del recruiting”.