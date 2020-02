L’Associazione Giovanni Paolo II a Roma per i cento anni dalla nascita di Papa Woytila

È in occasione del centesimo anniversario dalla nascita di Karol Wojtila che l’associazione Giovanni Paolo II si recherà a Roma in udienza da Papa Francesco. Settecento fedeli provenienti da tutto il nord barese, guidati dal biscegliese Natalino Monopoli, andranno in pellegrinaggio nella capitale nella giornata di mercoledì 12 febbraio.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto “In cammino con Giovanni Paolo II“, fortemente voluto dall’associazione e di cui il cantautore Paolo Mengoli ha recentemente composto l’inno, “Ora parlami d’amore”. Momento culminante del passaggio a Roma sarà la preghiera rivolta dai fedeli sulla tomba dell’amatissimo pontefice.

Durante l’udienza gli studenti dell’istituto Michele Dell’Aquila di San Ferdinando di Puglia doneranno a papa Francesco una casula da loro realizzata; il pontefice benedirà inoltre il busto del Papa – restaurato da Stefania Martino – che verrà donato all’istituto andriese Iannuzzi Di Donna.

La celebrazione eucaristica sarà tenuta dal cardinale Angelo Comastri; a questa parteciperanno il vicario di Bisceglie, monsignor Franco Lorusso, il rettore della cattedrale, don Giuseppe Abbascià, monsignor Giovanni di Benedetto; don Pietro D’Alba, don Domenico Gramegna, don Nicola Napolitano. La corale della Cattedrale curerà inoltre l’animazione della messa. In occasione della celebrazione verranno consegnati al cardinale Comastri i generi di prima necessità raccolti dalle scuole di Trinitapoli (Garibaldi-Leone e Staffa) e di San Ferdinando (Giovanni XXIII), perché siano distribuiti alle famiglie più bisognose.