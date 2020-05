L’Associazione Borgo Antico ricorda Pablo Rigante con una sua testimonianza di vita / VIDEO

L’Associazione Borgo Antico di Bisceglie ricorda l’avvocato Pablo Rigante, venuto a mancare ieri, attraverso una sua significativa testimonianza. Proponiamo così l’intervento integrale di Rigante con i dottori Nico Sasso e Manuel Naglieri durante la Decima Edizione di Libri nel Borgo Antico. Di seguito la lettera dell’Associazione in ricordo dell’amico scomparso.

“Il giorno di Ferragosto dello scorso anno, Pablo ci chiamò. “Presentiamo il libro di Nadia Toffa, che è morta da qualche giorno. Facciamolo durante Libri nel Borgo Antico. Lo presento io”. Il programma era già pubblicato, cambiare orari e organizzare un’altra presentazione era impossibile. Ma quando Pablo chiamava e proponeva qualcosa, era difficile dirgli di no. E così la domenica pomeriggio aprimmo la manifestazione ricordando Nadia Toffa con Pablo e due oncologi biscegliesi, i dottori Nico Sasso e Manuel Naglieri. Pablo raccontò la sua storia, come sempre con allegria e serenità. Cercando di infondere coraggio in chi combatteva la sua stessa battaglia. Ma in realtà serenità e coraggio le dette a tutti noi. E a quella serenità facciamo appello per non scoppiare in lacrime oggi. L’Associazione Borgo Antico commossa ricorda Pablo Rigante e ringrazia i siti di informazione di Bisceglie che oggi ci permettono di riproporre quella sua meravigliosa testimonianza. Ciao Pablo.

Ciccio, Sergio e tutti gli amici di Borgo Antico”.