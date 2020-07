L’assessore Rosalia Sette a Bisceglie24: “Estate con pochi eventi ma di grande qualità”

“La pandemia ha impattato tanto sul sistema economico. Soprattutto sulle attività meno strutturate. Noto, però, grande voglia di ripartire da parte dei commercianti, degli operatori del settore turistico e dai cittadini tutti. La gente, biscegliesi e visitatori, hanno la percezione di un territorio sicuro e che è stato molto attento alle norme”., parte così la chiacchierata che l’assessore alle politiche turistiche Rosalia Sette ha avuto con Bisceglie24 per fare il punto della situazione turistico-economica della città di Bisceglie.

“Bisceglie ha fatto grandi passi in avanti sotto il profilo turistico-culturale. E anche quest’estate, nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, metteremo in campo una programmazione di qualità. Al termine della prossima settimana ufficializzeremo gli eventi cittadini. Siamo partiti con ‘Il Tempo dei Piccoli’, evento riuscitissimo, partecipato e che ha dato visibilità alla città. Sono quattro le rassegne che daranno grande respiro culturale alla città: si partirà con ‘Il Borgo delle Meraviglie’, una bella iniziativa di marketing territoriale organizzata da Borgo Antico-Gal-Confcommercio con il patrocinio del Comune, abbiamo poi riconfermato ‘Sol dell’Alba’ l’8 (e forse il 9) agosto, si terrà un evento di grande rilevanza alle Vecchie Segherie Mastrototaro, MacBoat per i mesi di luglio e agosto e l’undicesima edizione di ‘Libri nel Borgo Antico’ dal 27 al 30 agosto”.

“Siamo un paese di passaggio”, spiega Rosalia Sette, “ma con tutte le peculiarità che deteniamo, tra agro, mare e centro storico il turista potrebbe restare da noi anche un’intera settimana”.

Circa le spiagge e i provvedimenti che l’amministrazione ha messo in atto per tutelare pulizia e sicurezza: “Da settimana prossima saranno affissi dinanzi alle spiagge cartelli per invitare i bagnanti al rispetto delle regole di contenimento. Il grosso problema delle amministrazioni è che, con i volontari, può solo invitare la gente a rispettare le regole, ma non può imporlo. Sono le forze dell’ordine preposte a poterlo fare, ma la vastità della nostra costa non facilita un presidio costante malgrado lo straordinario impegno che le forze dell’ordine profondono quotidianamente. Conterà anche il buon senso dei cittadini. Purtroppo le nostre spiagge non hanno le caratteristiche delle spiagge sabbiose più facili da delimitare”.

Chiediamo all’assessore, nel corso dell’intervista, un parere da assessore con delega al turismo circa la mancata adesione dei b&b biscegliesi al B&B Day dello scorso 26 giugno (LEGGI QUI): “Io ho notato che in molti stanno facendo ancora fatica a ripartire. Non posso condannare la mancata adesione delle strutture a questa iniziativa. Anche in questo settore andrebbe realizzato un lavoro di coordinamento, come per gli eventi. Rilevo una mancanza di coordinamento sul territorio. Ognuno ha la sua idea e c’è poca volontà di fare rete. Unendosi si crea valore aggiunto. Sto cercando di mettere in pratica questo tipo di lavoro. Proprio per questo sto poco tempo in assessorato e molto per la città a incontrare associazioni e responsabili delle diverse categorie di commercianti e operatori”.

Sulle criticità: “Facciamo una fatica enorme ogni giorno per segnalare e denunciare le situazioni di degrado e abbandono. Servirebbe, e stiamo insistendo anche su quello, maggiore senso civico. La città è casa nostra. Una volta compreso questo semplice concetto, tutto è in discesa”.

Lo sportello Pro Loco è un altro dei temi toccati nell’intervista. Terminato il Servizio Civile la sede non dispone più di volontari che garantiscano l’apertura costante dello sportello associativo di una realtà che compie quest’anno 58 anni, che ha raccolto riconoscimenti a livello regionale e nazionale e che è sede della delegazione territoriale Peucetia Nord: “Ho affrontato questo discorso con il presidente Vincenzo De Feudis. Io credo intanto che Pro Loco e Iat debbano lavorare in sinergia. Lo Iat dando informazioni minime su presenza strutture, prenotazioni, servizi. La Pro Loco, essendo più strutturata a livello nazionale, avendo un ruolo di promozione e marketing in collaborazione con Pugliapromozione. E’ vero che non si può fare volontariato tutta la vita. Occorrerebbe che queste realtà riuscissero a trovare modi per autoalimentarsi e a procedere con il loro lavoro. Abbiamo, come amministrazione, molta difficoltà dal punto di vista delle risorse umane. Partirà a breve un piano delle assunzioni. Ci troviamo a gestire il Paese nel corso di un radicale cambio generazionale. Cercherò, quanto più possibile, di far lavorare in sinergia Pro Loco e Iat che hanno vissuto finora qualche individualismo, ma che, essendo complementari, possono offrire alla città un servizio di informazione e promozione turistica completo”.

Altro tema dell’intervista, quello riguardante la delega al personale. “Ci troviamo ad amministrare nel corso di un radicale cambio generazionale. Partirà a breve un piano delle assunzioni. L’ideale sarebbe che le amministrazioni, la classe politica e chi lavora nella pubblica amministrazione adottassero un cambio di mentalità: se fosse applicata lidea, tipica del settore privato, della produzione del valore sarebbe larma vincente. Si otterrebbe ancora maggiore motivazione con risultati positivi. Ma devo sottolineare che al Comune di Bisceglie possiamo contare su personale preparato, serio e competente, che certamente non lesina impegno. Abbiamo una nuova segretaria generale, la dottoressa Rosa Arrivabene, che è formidabile, e una nuova dirigente, la dottoressa Annalisa Fortunato, che è una donna molto proattiva, molto pragmatica. Nuova mentalità, forze nuove, motivazione e competenze. Questo serve per cambiare passo e correre più veloci del mondo che ci circonda.