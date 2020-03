L’artista biscegliese Nato! dà vita a un progetto musicale con il dj internazionale Chuckie

Una collaborazione internazionale per l’artista bisceglie Natale Lacavalla, in arte Nato!. Venerdì 13 marzo il vetunenne biscegliese ha dato vita assieme a Clyde Sergio Narain, conosciuto come Chuckie, 41enne disc jockey surinamese naturalizzato olandese.

“Questa collaborazione è nata dopo aver presentato a Chuckie un mio disco ancora inedito. Si è innamorato subito del mio lavoro al punto di chiedermi di poter apportare dei suoi suggerimenti artistici e dare il suo tocco al prodotto musicale. Abbiamo deciso così di farlo uscire insieme come una gran bella collaborazione”, spiega Nato!.

“Il disco è uscito il 13 marzo con la sua etichetta olandese ‘Ditry Dutch'”, racconta l’artista biscegliese, “E’ uscito in contemporanea con la Miami Music Week che si terrà dal 16 al 22 marzo”.

“Cosa mi aspetto? Non saprei, spero tanto supporto dai miei e dai suoi colleghi e amici. In ogni caso un mio sogno è diventato realtà“, commenta Natale Lacavalla, “Se solo penso che quando ho iniziato a occuparmi di musica compravo le sue tracce e le tracce della sua etichetta e adesso a distanza di sette anni collaboro con lui, per me è tantissimo, è una grande soddisfazione personale“.

Questo il link dal quale ascoltare e acquistare il lavoro: https://dirtydutchmusic.lnk.to/outofmyhead