L’artista biscegliese Domenico Velletri a Le Iene per chiedere giustizia per Chico Forti

Gaston Zama, inviato della trasmissione di Italia1 “Le Iene”, ha attraversato la Penisola da Sud a Nord per raccogliere storie, opinioni, mobilitazioni di chi si è attivato per chiedere giustizia per Chico Forti, velista e produttore televisivo che nel 2000 è stato condannato all’ergastolo per omicidio negli Usa. Forti si è sempre dichiarato innocente e vittima di un madornale errore giudiziario.

Tanti i cartelloni affissi nelle città italiane, come testimoniato anche da Bisceglie24, a sostegno della lotta per la giustizia per Chico Forti. Le telecamere della trasmissione sono giunte infatti anche a Bisceglie e, nel servizio trasmesso ieri, 3 marzo, a dare un segno di solidarietà è stato l’artista biscegliese Domenico Velletri, il quale ha consegnato al giornalista un acquerello raffigurante Chico Forti nella sua cella: “Il tuo servizio, la tua intervista a Chico mi hanno veramente commosso e ho pensato di testimoniare la mia solidarietà con il mio lavoro. Custodiscilo tu”, ha concluso Velletri, rivolgendosi al giornalista, “sperando possa arrivare presto tra le sue mani”.

Le Iene hanno portato l’opera dell’artista biscegliese a casa Forti, consegnandola alla signora Maria, mamma di Chico, in occasione del 92esimo compleanno. Un messeggio intenso, dal grande significato che porta la firma del nostro concittadino Domenico Velletri.

Qui il servizio completo andato in onda ieri sera.