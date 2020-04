Lamarca (Hdemia Zamar): “La musica esterna le emozioni e calma le sofferenze” / VIDEO

“La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c’è fuori. ” – Johann Sebastian Bach. “Questa citazione del famoso compositore Bach è una frase che in questi giorni sembra vera più che mai, perché nelle nostre città il silenzio è ormai una costante a cui ci stiamo abituando e sicuramente apprezzeremo di più quando tutto tornerà alla normalità, ma il Silenzio di cui parla Bach, in questi giorni può avere a che fare anche col vuoto che il distacco sociale, e le difficoltà economiche ci stanno facendo provare, forse per la prima volta per molti di noi. Ma questa frase ripone una fiducia nella musica, sì perché la musica può aiutare tirare fuori le emozioni, ma allo stesso tempo calmare le sofferenze“, questo è quanto scrive Daniele Lamarca, direttore dell’Hdemia Zamar di Bisceglie.

“Una canzone, una composizione, può aiutarci a ricordare bei momenti, e allo stesso modo delle canzoni possono aiutarci a distrarre la mente, a calmarci, a non farci pensare a qualcosa che ci preoccupa, o che ci rattrista”, continua, “Come Hdemia Zamar, fin dall’inizio di questo periodo, abbiamo cercato di essere vicini (anche se a distanza) a tutti i nostri allievi incoraggiandoli allo studio, più di quanto non sia stato fatto durante tutto l’anno, perchè le giornate sono lunghe e suonare e allenarsi con uno strumento aiuta a usare bene il proprio tempo, accrescendo di molto la qualità della tecnica musicale, e anche la cultura musicale che l’ascolto produce. Per farlo stiamo utilizzando tutti i mezzi a nostra disposizione, dalle lezioni online, “all’Assembramento Virtuale” registrando video musicali, dove i ragazzi cantano e suonano mettendosi alla prova davanti alle telecamere, oppure dove i ragazzi suonano insieme ma a distanza, questo li incoraggia grazie al confronto con i like e commenti dei social”.

“Ci auguriamo quanto prima di tornare a stare insieme nella vita reale e rivivere l’emozione di condividere noi stessi attraverso un palco, un insegnamento ricevuto o dato durante una lezione, un applauso spontaneo segno che quello che stiamo suonando o cantando ha aperto il cuore di quella persona… Torneremo a rompere il silenzio della città con la musica nelle piazze e per le strade di Bisceglie”, conclude Lamarca.

Clicca in alto per ascoltare “Higher Ground – Stevie Wonder, Red Hot Chili Peppers style by Sol Duo” – Voce: Annamaria Carrieri, Basso: Daniele Lamarca, Montaggio video: Gioia Taf.