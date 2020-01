L’acconciatore biscegliese Leo Todisco in giuria al Campionato Italiano / FOTO

L’acconciatore biscegliese Leo Todisco è stato tra i protagonisti del “Mr Hair Artist Awards”, selezionato dal mister Luigi Serrone come membro della giuria nell’evento che comprende il Campionato Italiano delle Acconciature, tenutosi all’Hotel Ariston di Paestum il 12 e 13 gennaio.

Alla kermesse in terra campana, che ha visto come ospite d’eccezione Georgiy Kot, artista internazionale nel campo delle acconciature, Leo Todisco ha esposto due suoi quadri di acconciature in 3D al Museo Nazionale dell’Acconciatura di Paestum.

Reduce dall’ultima manifestazione internazionale “Roma Sposi” nello scorso mese di ottobre, Todisco è ad un passo dalla nuova partecipazione al Mondiale, previsto nuovamente in Russia nel 2020. Il giovane acconciatore biscegliese è l’unico pugliese a far parte della Nazionale Italiana Acconciatori.