Laboratorio Urbano Palazzo Tupputi e Aido premiano i vincitori del concorso “DonAzione”

Sarà la Piazzetta Tre Santi la location prescelta per ospitare la premiazione del concorso “DonAzione“, organizzato in sinergia tra la sezione biscegliese dell’Aido (Associazione Italiana Donatori di Organi) e il Laboratorio Urbano Palazzo Tupputi. I vincitori del contest saranno premiati nella serata di oggi, sabato 22 agosto, a partire dalle ore 20 in una cerimonia pubblica.

Trentacinque le opere, realizzate da artisti locali e giudicate dai membri del Laboratorio Urbano, che hanno partecipato al concorso e che, nelle scorse settimane, sono state esposte nei principali esercizi commerciali di via Aldo Moro e via XXIV Maggio. In occasione della premiazione gli elaborati saranno spostati nella piazzetta, dove sarà possibile ammirarle per tutto il pomeriggio e la sera – fermo restando il rispetto delle norme anti-contagio.

La cerimonia, presentata da Daniela Rubini, sarà arricchita dall’intervento di numerosi artisti locali. Nunzia Antonino, Nicola Ambrosino, Natale Buonarrota, Pasquale Consiglio e Demetrio Rigante daranno vita a un reading poetico, intervallato dal tappeto musicale realizzato da Nicola Gallo, Roberto Fasciano e Claudia Fasciano. Porgeranno i saluti istituzionali al pubblico il primo cittadino, Angelantonio Angarano, la presidentessa dell’Aido Marisa Cioce e il direttore del Laboratorio Urbano Antonio Musci; nel corso della premiazione interverrà anche la storica dell’arte Margherita Pasquale.