La voce del premier imitata da un biscegliese nello spot di Toti e Tata / VIDEO

Andrà in onda sabato 25 febbraio alle 16 la diretta Facebook, ormai appuntamento consolidato del sabato pomeriggio, di Antonio Stornaiolo ed Emilio Solfrizzi, il duo comico pugliese Toti e Tata. Una diretta fatta di amarcord comici e canori, gag, interazione con i pugliesi nel mondo e tanto buonumore.

Ad annunciare la diretta n. 4 dei due artisti è stato niente meno che il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. O meglio… la voce del premier imitata alla perfezione dal 27enne biscegliese Giacomo Di Benedetto: “Volevo augurarvi una buona diretta, fateci divertire come sempre. Per questo non faccio le mie dirette il sabato: per seguire le vostre”, afferma Conte-Di Benedetto nel messaggio-video promozionale prima delle note dell’Inno di Mameli.

“Giorni fa ho inviato un messaggio sulla chat della pagina dicendo loro che c’era un messaggio da parte del premier e loro l’hanno voluto ascoltare”, spiega a Bisceglie24 Giacomo Di Benedetto, “Si sono complimentati e mi hanno richiesto un audio (quello che poi si ascolta nella promo della loro prossima puntata). Mi diletto a fare imitazioni a livello amatoriale da quando ero tra i banchi di scuola. Poi man mano ho utilizzato i social e quindi ho iniziato a imitare il premier da dicembre quando non godeva ancora dell’attuale popolarità. Conduco anche un programma su Rko con un un amico, si chiama “A papà non piace”, e anche lì ci sono le mie imitazioni”.