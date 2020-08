La Virtus Bisceglie tessera De Cillis e Logoluso

Inizia a prendere forma la Virtus Bisceglie in vista della stagione 2020-2021. In attesa dell’ufficialità del ripescaggio in Prima Categoria con le iscrizioni che termineranno il 4 settembre, la società biscegliese ufficializza i primi colpi di mercato.

Infatti, alla corte di mister Gaetano Vernice, arrivano l’attaccante classe ’87 Sergio De Cillis ed il terzino classe ’93 Pietro Logoluso.

De Cillis e Logoluso hanno avuto una carriera quasi analoga. Entrambi hanno giocato tra le fila del La Biscegliese in Seconda Categoria e, nel 2012 sono approdati nell’Unione Calcio Bisceglie vincendo la Coppa Puglia Prima e Seconda Categoria. Sia De Cillis che Logoluso, dopo una parentesi nel mondo del futsal, sono stati tesserati nel Don Uva. Il classe ’87 ha firmato per la compagine biancogialla nel 2017 contribuendo a vincere il campionato di Prima Categoria ed ottenere due salvezze nel campionato di Promozione. Il terzino invece, è approdato nel 2019.