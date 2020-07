La tutela dell’ambiente valore aggiunto dell’agriturismo “Brezza tra gli ulivi”

PUBBLIREDAZIONALE – La salvaguardia dell’ambiente in quanto casa nostra, in quanto luogo da vivere, da rispettare, da proteggere. Questo è uno dei valori fondanti dell’operato dello staff dell’agriturismo “Brezza tra gli ulivi”, l’unico in Puglia a legare tesori della terra a bellezze del mare.

Tra alcuni giorni il team di “Brezza” metterà a disposizione degli utenti un’app utile e prenotare una o più giornate presso la struttura, ma anche cene e pranzi, attraverso la quale sarà possibile anche contribuire in prima persona per rispettare l’ambiente e la natura. “Brezza tra gli ulivi” donerà una borraccia in latta contro lo spreco del bene più prezioso del Creato, l’acqua, e per evitare l’utilizzo della plastica.

Presso la struttura sarà possibile ricaricare la borraccia per essere sempre dissetati e soddisfatti. “E’ un’idea che abbiamo voluto mettere in campo perché una struttura immersa nella natura splendida e incontaminata non può non tener conto, come in realtà tutti dovrebbero, le regole basilari per tutelare l’ambiente che ci circonda”, spiegano da “Brezza”, “In più è un modo per ringraziare i nostri clienti per aver scelto la nostra struttura a pranzo, a cena o per trascorrere una giornata in piscina”.

Info e prenotazioni: via Matteo Renato Imbriani n 441 a Bisceglie – 3451719400 – info@brezzatragliulivi.it – www.brezzatragliulivi.it