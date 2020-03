La storia d’amore del biscegliese Leonardo e della tarantina Maria su Raitre

“Sono Leonardo, sono nato a Bisceglie e sono nato nel 1942“, si presenta così il protagonista biscegliese della puntata di giovedì 12 marzo di “Non ho l’età”, programma di Raitre che racconta le storie d’amore dei non più giovani anagraficamente, ma con una vitalità e una passione da fare invidia ai ventenni.

Leonardo e Maria si conoscono dopo la scomparsa dei reciproci consorti. Leonardo è l’unico dei sei figli ad essere rimasto a Bisceglie. Ha fatto l’aiuto fornaio (il suo papà aveva un forno in città) e l’operaio nelle cave: “Ho fatto prima, seconda e terza elementare. Poi non riuscivo a lavorare e studiare e ho lasciato la scuola”, racconta Leonardo, “Guadagnavo cento lire al giorno: andavo al cinema con settanta lire e con dieci lire compravo i semi di zucca. Ed ero felice”.

S’innamora di Maria, tarantina d’origine: “Leonardo è un angelo”, spiega Maria, “Mio marito mie lo ha mandato dal Cielo”.

“Dopo il servizio militare, nel 1964 sono andato a lavorare in Germania in miniera”, racconta Leonardo, “sono poi tornato in Italia nel 1965 per sposarmi”. Leonardo si trasferisce ancora in Germania con l’allora moglie dove gestirà poi un panificio. Ma sia la scomparsa della mamma, sia quella del suocero portano i coniugi a pensare di trasferirsi a Trani, città natale della moglie di Leonardo, per poter godere dell’affetto dei genitori ancora in vita. Aprono una pizzeria, ma dopo una quindicina di anni, la donna si ammala. Leonardo deve dividersi tra pizzeria e consorte in fin di vita. “Non restare da solo”, gli ha supplicato la donna prima di spirare.

A settant’anni, spinto dai figli, Leonardo si iscrive a un’agenzia di incontri: “Ho conosciuto una decina di donne, con nessuna sentivo compatibilità. Tutt’a un tratto mi hanno presentato Maria. Già dalla voce ho capito che mi piaceva”. I due si incontrano prima a Taranto a casa di Maria, poi Maria si reca a Trani per vedere la città e la casa di Leonardo: “Le ho fatto trovare un cartellone con su scritto ‘Benvenuta in casa mia, Maria’”, spiega Leonardo emozionato. da quel momento, Leonardo e Maria non si sono più lasciati: “Per me è l’uomo giusto, è affascinante, premuroso”, sottolinea Maria. “Non riusciamo a stare l’uno senza l’altro. Se sto lontano da Maria, mi sento perso”, conclude Leonardo, “Se sono arrabbiato io, lei mi distrae. Se è arrabbiata lei, io la distraggo. Questo è amore”.

Guarda l’intera puntata cliccando qui.