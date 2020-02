La scuola “De Amicis” di Bisceglie medaglia d’argento al “Premio Scuola Digitale”

Festeggiamenti venerdì 21 febbraio per il I Circolo didattico “Edmondo De Amicis” di Bisceglie, che si è classificato al secondo posto del “Premio Scuola Digitale” a livello provinciale, su sei finalisti della categoria “primo ciclo”, unica scuola primaria fra i tre vincitori.

Il premio scuola digitale non spetta alla scuola maggiormente dotata di tecnologie, ma a scuole che riescano a mettere in pratica approcci metodologici innovativi, senza i quali gli strumenti tecnologici sarebbero subiti e non agiti, non ponte verso un futuro migliore e sostenibile, ma vuoti sostituti di una didattica tradizionale ottocentesca.

“Uno splendido risultato ottenuto grazie all’incoraggiamento del Dirigente Scolastico, Marialisa Di Liddo, all’impegno dei docenti, degli alunni, in particolar modo dei piccoli che hanno rappresentato tutta la scuola alla manifestazione finale presso il Liceo Classico De Sanctis di Trani”, spiegano i docenti referenti. “Scopo del Pnsd (Piano Nazionale Scuola Digitale) è dotare le scuole italiane di strumentazione tecnologica avanzata, processo avviato anche nella nostra scuola, ma soprattutto promuovere nuovi approcci metodologici per le cosiddette discipline STEM o STEAM (Scienze, tecnologie, Ingegneria, Matematica ed eventualmente Arte), in modo da favorire un apprendimento precoce e spontaneo dei concetti alla base dei linguaggi di programmazione, del metodo scientifico di ricerca, della progettazione efficace nell’ottica del raggiungimento delle competenze chiave europee”.

“Questo”, concludono, “non si raggiunge sostituendo l’uso del libro con i più sofisticati strumenti tecnologici, ma cambiando prospettiva, coltivando il pensiero computazionale, dotando gli alunni di competenze operative che solo si raggiungono con la didattica laboratoriale. Coding, tinkering, making, elettronica educativa, sono queste le metodologie innovative che cambiano il modo di far scuola”.