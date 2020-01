La scrittrice Gabriella Genisi torna a Bisceglie ospite della libreria Prendi Luna

Torna a Bisceglie, ospite della libreria Prendi Luna Book & More con sede in via Tupputi 15, la scrittrice barese Gabriella Genisi. Sabato 11 gennaio, alle ore 19.00, la creatrice del commissario Lolita Lobosco presenterà al pubblico biscegliese il suo ultimo romanzo “Pizzica amara”: il racconto di un Salento che i turisti non conoscono, quello di una terra “rosso sangue e nera come la pece”. Protagonista del libro, questa volta, è Chicca Lopez, “carabiniera genderqueer”. Personaggio in grado di sovvertire tutti i canoni della tradizione noir italiana.

L’incontro, moderato da Giulia Di Pierro, è il terzo appuntamento della rassegna “Prendi un romanzo al chiaro di Luna”, curata dalla scrittrice Malusa Kosgran.