La scrittrice e blogger Stella Pulpo apre la rassegna 42 Gradi

Sarà affidato alla nota scrittrice e blogger Stella Pulpo il prologo della rassegna culturale 42 Gradi – Idee che bruciano, che si svolgerà a Bisceglie dal 31 luglio al 2 agosto. Oggi, mercoledì 29 luglio alle ore 19 la scrittrice tarantina aprirà il festival con la presentazione del libro “Esserti fedele sempre (o forse no)” all’interno del Mondadori Bookstore – Vecchie Segherie Mastrototaro.

Stella Pulpo, pugliese di nascita ma milanese di adozione, si è fatta strada nel mondo della comunicazione con un famoso blog (“Memorie di una vagina“) e con una serie di libri che trattano con grande ironia e leggerezza tematiche sempre attuali; più recentemente è salita alla ribalta con la pubblicazione del libro “Le corna stanno bene su tutto“, scritto a quattro mani con Giulia De Lellis e salito in cima alle classifiche di vendita in Italia con centocinquantamila copie vendute. In “Esserti fedele sempre (o forse no)” Stella Pulpo, partendo dall’organizzazione di un matrimonio da parte di due futuri sposi, analizza un campionario di varia umanità (giovani e vecchi, single e sposati, fedeli e infedeli) i cui esponenti sono accomunati da una diversa e tutta personale percezione dell’amore. «Non è un romanzo né un saggio sui rapporti amorosi», si legge nel comunicato stampa di presentazione, «non è un’indagine sociologica né una raccolta di racconti. È tutto questo e molto di più: è un reportage narrativo – frutto di interviste, incontri e approfondimenti sul tema condotti dall’autrice nel corso degli anni – grazie al quale potrete intraprendere un viaggio alla scoperta dei mille volti che possono avere le relazioni ai giorni nostri, attraverso un universo sentimentale più poliedrico e plurale che mai».

L’evento è pubblico e aperto a tutti; tuttavia, nel rispetto delle norme anti Covid, è opportuno prenotare il proprio posto contattando gli organizzatori allo 080 809 1021 o scrivendo a info@vecchiesegherie.it o info.42gradi@gmail.com.